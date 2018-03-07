«Яндекс» втихаря обозвал Google говном

Разработчики российского поисковика «Яндекс» спрятали тайное послание для конкурентов в картографическом сервисе. На это обратили внимание посетители имиджборда 2ch.

Изображение: скриншот приложения Яндекс.Карты

При попытке ввести слово «говно» в поиске «Яндекс.Карт» пользователи видели адрес московского офиса Google: местоположение компании появлялось первой в выдаче. Следом шли карельское озеро Вонгозеро и неизвестное заведение «Говно 44» в Красноярске.

Стоит отметить, что «Яндекс» сравнивает конкурентов с «говном» не только в мобильном приложении, но и в веб-версии картографического сервиса. При этом поиск по слову «дерьмо» не дает никаких результатов.

Представители «Яндекса» в разговоре с «Лентой.ру» заявили, что «этот баг уже исправлен».

В 2015 году представители «Яндекса» обвинили американскую корпорацию в том, что в соглашениях с производителями смартфонов Google ограничивала установку приложений и сервисов других разработчиков. ФАС признала компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и оштрафовала Google на 438 миллионов рублей.

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