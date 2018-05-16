ФАС отказалась запрещать рекламу казино на YouTube

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что сервис YouTube не является частью Рунета, поэтому действие закона «О рекламе» на него не распространяется. Об этом говорится в ответе заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова на обращение ассоциации «Интернет-видео», передает в среду, 16 мая, РБК.

Надзорный орган признает Рунет «виртуальной территорией Российской Федерации», но считает, что в него можно включить только сайты, зарегистрированные на доменах .ru, .su и .рф, тогда как YouTube принадлежит к домену .com.

Кашеваров отметил, что закон о рекламе распространяется на все ее виды, если она используется в России. Но, добавил чиновник, в интернете есть возможность, находясь в одной стране, получить доступ к информации в других странах.

Как поясняет издание, в апреле ассоциация, объединяющая онлайн-кинотеатры ivi.ru, Megago, TVZavr, Amediateka и TV1000Play, обратила внимание ФАС на рекламу онлайн-казино на YouTube с подписями на русском языке, то есть адресованных русскоязычной аудитории. Размещение материалов об азартных играх, подчеркивали представители бизнеса, запрещено в России.

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