Обвиненный в педофилии актер из «Глухаря» совершил суицид в СИЗО

Актер театра и кино Михаил Фатеев, задержанный по обвинению в развращении несовершеннолетнего, совершил самоубийство в московском следственном изоляторе №3. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в четверг, 11 октября.

Фатееву было 44 года. Подробности произошедшего пока неизвестны. Записи с камер видеонаблюдения указали, что сосед актера по камере спал в тот момент, когда мужчина покончил с жизнью. «Ночью Фатеев зашел в туалет, где и было обнаружено его тело», — заявил источник.

Артиста задержали 2 октября. Следователи установили, что мужчина вступил в переписку с несовершеннолетним, вел беседы на интимные темы и неоднократно отправлял потерпевшему фото мужских половых органов. По их словам, Фатеев предлагал подростку встретиться.

Михаил Фатеев сыграл эпизодическую роль участкового в третьем сезоне сериала «Глухарь». Он также снялся в фильме «Метро» и сериалах «Диверсант 2: Конец войны», «Тайный знак», «Чемпион» и «Офицеры».