Сын сыгравшего Тарзана актера убил мать и был застрелен

Труп пожилой женщины нашли в доме американского актера Рона Эли в округе Санта-Барбара, штат Калифорния. Об этом сообщает CNN.

Жертвой оказалась жена актера Валери Ландин. Инцидент произошел вечером во вторник, 15 октября. По данным телеканала, в полицию поступил вызов о домашнем насилии. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли в дом, они обнаружили там тело Ландин, которая скончалась от ножевого ранения.

В полиции заявили, что Эли обвинил в убийстве одного из своих сыновей. Отмечается, что при попытке задержания подозреваемый оказал сопротивление и был убит во время перестрелки.

Рон Эли известен по роли Тарзана в одноименном сериале, который выходил с 1966 по 1968 год. Также актер снимался в таких фильмах, как «Остров фантазий», «Чудо-женщина», «Док Сэвидж: человек из бронзы» и «Ожидая амишей».

Валери Ландин — бывшая «мисс Флорида». В барке с Эли у нее родились трое детей: Кирстен, Кейтленд и Кэмерон.

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