Россиянин сжег шестилетнюю падчерицу из мести жене за измену

В Хакасии 41-летний приговорен к 18 годам строгого режима за поджог дома с ребенком

В Республике Хакасия к 18 годам колонии строго режима приговорен 41-летний россиянин, который сжег дом с запертой внутри шестилетней падчерицей. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 25 ноября 2020 года после празднования его дня рождения мужчина решил отомстить супруге за измену. Он пробрался в детскую комнату и поджег диван, рядом с которым спал ребенок. После этого он вышел из помещения, закрыв двери, чтобы девочка не смогла выбраться. Когда дом охватил пожар, он вывел супругу на улицу, оставив свою жертву внутри.

Эксперты позже установили, что девочка погибла из-за отравления продуктами горения. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка в беспомощном состоянии») и 167 УК РФ («Поджог»). Осужденный пытался убедить следователей, что пожар произошел случайно из-за непотушенной сигареты.

26 августа сообщалось, что в Мариинске (Кемеровская область) суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, который сжег жилой дом, чтобы вернуть жену.