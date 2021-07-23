Пожизненно осужденному за убийство падчерицы россиянину смягчили срок

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи смягчил приговор Александру Пилипенко, который убил свою малолетнюю падчерицу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Действия Пилипенко квалифицированы судом по статье 105 УК РФ («Убийство»).

В апреле Верховный суд Крыма приговорил отчима пятилетней девочки к пожизненному сроку. Однако благодаря активной работе со следствием мужчине заменили наказание на 19 лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

После задержания Пилипенко признался в убийстве, дал подробные показания и указал место сокрытия трупа.

По версии следствия, в ноябре 2019 года в Раздольненском районе Крыма Пилипенко утопил свою падчерицу во время купания в ванной, вывез ее тело и закопал рядом с домом. Затем он забрал документы на детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном на Украину. Об исчезновении девочки мужчина сообщил в полицию. Тело ребенка обнаружили после трехдневных поисков.

8 июля сообщалось, что в Кабардино-Балкарии задержали подозреваемого в убийстве девятилетней падчерицы. Прибывшим медикам отчим и мать девочки сообщили, что она упала с дерева.