Российская школьница забеременела от отчима

В Забайкальском крае арестован местный житель по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности собственной падчерицы. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

8 февраля в больницу поступила 15-летняя школьница, у которой выявили беременность. Девушка призналась, что вступала в интимную связь со своим 42-летним отчимом.

На допросе мужчина дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах преступления, но позже отказался от своих слов. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ.