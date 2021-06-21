Россиянин «перепутал» третьеклассницу с женой и надругался над ней

В Подмосковье задержан россиянин, который надругался над третьеклассницей, а затем заявил на допросе, что «перепутал» ее с гражданской женой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, семья девочки состояла на учете как неблагополучная. Летом 2020 года мать школьницы познакомилась с 30-летним мужчиной, пара стала жить вместе. В том же году россиянин, воспользовавшись отсутствием гражданской жены, выпил и стал приставать к падчерице. Вновь история повторилась в мае следующего года.

Об инциденте стало известно лишь 18 июня. Девятилетняя девочка зашла в гости к знакомой своей мамы и отказывалась уходить домой. Разговорив ребенка, женщина выяснила причину и обратилась в полицию. Мужчину задержали.

На допросе россиянин признал вину, но попытался объяснить поступок тем, что «перепутал» падчерицу со своей 40-летней сожительницей.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Подозреваемый арестован.