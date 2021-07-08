Россиянин пытался замаскировать убийство падчерицы под падение с дерева

В Кабардино-Балкарии задержан подозреваемый в убийстве девятилетней падчерицы житель Нальчика. Об этом в четверг, 8 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 6 июля школьница поссорилась с отчимом, и тот нанес ей несколько ударов по лицу и телу. Девочка рассказала об этом матери. Возмущенный этим поступком мужчина в присутствии сожительницы схватил школьницу и ударил головой об пол, она погибла на месте. Подозреваемый и мать ребенка попытались замаскировать убийство под несчастный случай и сообщили прибывшим медикам, что девочка упала с дерева.

Следователи СКР провели беседу и уличили их во лжи. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство малолетней») УК РФ. Подозреваемый задержан, решается вопрос о дальнейшем пребывании в семье еще двух малолетних детей.

17 февраля 2020 года сообщалось, что в городе Микунь (Коми) подросток устал ждать полицию и сам спас мать от смерти от рук отчима. Когда он услышал крики матери, он бросился ее спасать. Подросток выхватил нож и несколько раз ударил им мужчину.