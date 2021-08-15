В Германии братья убили сестру «ради чести»

В Германии двое мужчин убили сестру, сбежавшую из Афганистана, пишут «Известия».

Труп 34-летней матери двоих детей был найден в баварском городе Нойбург-на-Дунае. По версии следствия, молодую девушку, пропавшую в середине июля, убили ее братья 22 и 25 лет. О виновности родственников говорят кадры с видеокамер и показания свидетелей. В полиции считают, что 13 июля в Берлине афганке нанесли удары по голове и шее, от которых она скончалась. Преступники запихнули тело в чемодан и перевезли на поезде в другую часть страны. Старший брат девушки имеет там дом, неподалеку от которого закопали труп.

В правоохранительных органах пояснили, что в 2013 году женщина вместе с родственниками бежала в Германию от талибов. Она одна воспитывала 13-летнего сына и девятилетнюю дочь. От мужа афганка ушла в 2017 году, но тот отказался аннулировать брак по исламским канонам. О том, что сестра живет отдельно от мужа, братья узнали только через два года после ее развода. Они начали контролировать каждый ее шаг, требовали, чтобы она носила платок. Позже девушка познакомилась с иранцем, который предложил ей выйти замуж. Но братья решили избавиться от родственницы из-за того, что «ее стиль жизни не соответствовал их моральным представлениям», и она якобы «опозорила семью». Сейчас оба подозреваемых задержаны.

Как отметили в берлинской прокуратуре, следствие идет по подозрению в так называемом «убийстве чести». «Этот термин используют в том случае, если девушку или женщину убивают ее родственники, потому что, по их представлениям, она опозорила семью, запятнав ее честь», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Подмосковье мужчина убил свою сестру из-за того, что она часто меняла партнеров. Сестра не соответствовала его представлениям о «порядочной» женщине.