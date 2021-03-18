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Россиянин убил свою сестру на глазах у прохожих из-за «непорядочности»

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В Подмосковье мужчина убил свою сестру из-за того, что она часто меняла партнеров. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По предварительной версии следствия, сестра не соответствовала представлениям о «порядочной» женщине. Мунир Асадов напал на 40-летнюю Лейлу Абасову в Котельниках. Он догнал женщину на улице, повалил и нанес несколько ударов ножом в грудь и в живот, выбросил оружие в снег и убежал. Все происходил на глазах у прохожих. В настоящее время нападавший задержан.

Ранее в Екатеринбурге подросток зарубил семью топором, а затем скрылся на такси. Изначально по подозрению в убийстве с особой жестокостью полицейские объявили в розыск главу семейства — тела убитых были настолько обезображены, что мужчину приняли за его сына.


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