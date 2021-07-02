Живущую в Швеции дагестанку под угрозой убийства чести похитили ради замужества

Живущую в Швеции дагестанку, 18-летнюю К., похитили родственники, чтобы насильственно выдать ее замуж под угрозой убийства чести. Об этом сообщила правозащитница Светлана Анохина со ссылкой на пресс-службу «Правовой инициативы »(включена Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) в своем Instagram.

По данным организации, у девушки есть гражданство России и Швеции. С ее слов известно, что в конце июня родители попросили ее приехать в Дагестан, чтобы навестить дедушку и побывать на свадьбе родственников. К. приехала в Дагестан 23 июня. Там дядя вывел ее на улицу и начал избивать, заявив, что она должна выйти замуж за человека, с семьей которого родственники уже договорились. По его словам, в случае отказа девушка опозорит семью, и он убьет ее.

Девушка обратилась за помощью к маме, бабушке, дедушке и другому дяде, просила их не выдавать ее замуж, но они избили ее и сказали, что она должна согласиться, если не хочет быть похоронена рядом с тетей. У нее забрали телефон и оба паспорта, насильно удерживая дома.

Свадьба была запланирована на 3 июля, родственники разослали приглашения и собрали с гостей подарки в виде денег и золота. Несколько дней назад К. смогла отправить сообщение другу в Швеции и попросила его о помощи — он обратился в полицию и посольство Швеции в России.

29 июня К. связалась с адвокатами «Правовой инициативы» и попросила о срочной помощи, сообщив свое точное местоположение. В этот же день ее забрали полицейские, чтобы опросить. Девушка провела в полиции всю ночь и рассказала, что ее насильно пытаются выдать замуж, угрожая убийством. Полиция отпустила ее, и она смогла сбежать.

Днем 30 июня родственники К. заявили полиции, что она сбежала, было возбуждено уголовное дело о похищении человека, девушку начали искать. Она сообщила адвокатам, что ее дядя мог заплатить сотрудникам правоохранительных органов.

Как сообщили в «Правовой инициативе», девушка находится в безопасности, она рассказала об этом своему молодому человеку и уведомила посольство Швеции. Произошедшее предано огласке по ее просьбе и заявлению.