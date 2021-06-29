Соратники потребовали защитить задержанную в Дагестане чеченку

Соратники задержанной в Дагестане чеченки Халимат Тарамовой потребовали защитить девушку. Соответствующее заявление опубликовано на сайте «Российской ЛГБТ-сети» (включена Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

В заявлении соратники призывают «правозащитные организации, международные организации по защите прав человека, а также международное сообщество в целом сделать все возможное, чтобы спасти Халимат Тарамову».

Ранее подруга похищенной девушки заявила об угрозе жизни Халимат. В видеообращении она попросила не доверять чеченским СМИ.

О похищении Халимат Тарамовой из женского убежища в Дагестане стало известно 11 июня — силовики штурмовали квартиру и забрали ее и двух активисток в полицию. Позднее Telegram-канал 1ADAT сообщил, что Халимат — дочь соратника первого главы Чечни Ахмата Кадырова и приближенного нынешнего главы республики Рамзана Кадырова.

13 июня министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что родственники Тарамовой и сотрудники правоохранительных органов опровергли информацию о неправомерных действиях против девушки. Уполномоченный по правам человека в республике Нурди Нухажиев заявил, что Тарамова попала в кризисный центр под влиянием подруг. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, власти видели сообщения о домашнем насилии в Чечне, но это в компетенции правоохранительных органов. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Тарамова находится дома с родными, девушка жива и здорова.