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Подруга заявила об угрозе жизни задержанной в Дагестане чеченки

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Халимат Тарамова
Халимат Тарамова
Кадр: @anokhinabesit

Подруга задержанной в дагестанском убежище для пострадавших от насилия чеченки Халимат Тарамовой заявила об угрозе жизни девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети» (включена Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Тим Бесцвет.

Анна Манылова записала видео, в котором рассказала, что была свидетелем того, как 10 июня Тарамову похитили, силой затолкав в автомобиль. Она обратилась к заместителю председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксане Пушкиной, которая заявила о готовности провести журналистское расследование. Манылова добавила, что готова лично предоставить депутату доказательства того, что девушка до сих пор нуждается в помощи.

«Я прошу не доверять чеченским СМИ и правозащитникам, а провести собственное расследование и добиться личной встречи с Халимат, чтобы она понимала, что после разговора с вами она будет в безопасности. Потому что я не понимаю, неужели кто-то верит, что она будет кричать о помощи, находясь там по сути с людьми, которые ей угрожают. Больше недели я нахожусь в страхе за ее жизнь и здоровье, я очень переживаю за ее судьбу», — заявила Манылова.

О похищении Халимат Тарамовой из женского убежища в Дагестане стало известно 11 июня — силовики штурмовали квартиру и забрали ее и двух активисток в полицию. Позднее Telegram-канал 1ADAT сообщил, что Халимат — дочь соратника первого главы Чечни Ахмата Кадырова и приближенного нынешнего главы республики Рамзана Кадырова.

13 июня министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что родственники Тарамовой и сотрудники правоохранительных органов опровергли информацию о неправомерных действиях против девушки. Уполномоченный по правам человека в республике Нурди Нухажиев заявил, что Тарамова попала в кризисный центр под влиянием подруг. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, власти видели сообщения о домашнем насилии в Чечне, но это в компетенции правоохранительных органов. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Тарамова находится дома с родными, девушка жива и здорова.

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