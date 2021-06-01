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Россиянка погуглила способ убить 10-летнего брата и напала на него с ножом

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Петропавловске-Камчатском 16-летняя девочка напала на своего 10-летнего брата с ножом, прогуглив перед этим, куда наносить удары. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в понедельник, 31 мая. Школьница и ее младший брат остались одни дома. Мальчик шумел и начал баловаться, чем и вывел из себя сестру. Тогда девочка взяла кухонный нож и ударила его в шею, однако он не умер. Затем она нанесла ему еще не менее пяти ударов в живот. Скорую помощь брату россиянка вызвала сама. Мальчик потерял много крови и был доставлен в реанимацию.

Отмечается, что в семье воспитывается трое детей. Девушка призналась, что нападение она спланировала, поскольку, по ее выражению, младшие ее бесили. В настоящее время она находится в изоляторе временного содержания, ей назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что в башкирском городе Салават 17-летнюю девушку заподозрили в убийстве семилетней сестры. По версии следствия, она решила успокоить сестру, потому что та капризничала и мешала ей делать уроки.

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