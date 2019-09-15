17-летняя россиянка утопила мешавшую ей учить уроки сестру

В башкирском городе Салават 17-летнюю девушку заподозрили в убийстве семилетней сестры. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, девушка решила успокоить сестру, потому что та капризничала и мешала ей учить уроки. Она завела ребенка в баню, засунула ее голову в таз с водой и удерживала некоторое время. В результате девочка захлебнулась и умерла.

Подростка задержали. Против нее возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство малолетнего»).

26 августа сообщалось, что 17-летняя жительница Шелковского района Чечни убила собственную сестру и мать. Отмечается, что подозреваемая долго испытывала неприязненные отношения к старшей сестре. Во время ссоры она нанесла ей несколько ударов ножом. Когда мать попыталась заступиться за дочь, девушка ударила ножом и ее. 27-летняя и 53-летняя женщины умерли на месте.

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