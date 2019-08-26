17-летняя чеченка зарезала сестру и мать

Жительница Шелковского района Чечни убила собственную мать и старшую сестру. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщается на сайте республиканского управления Следственного комитета России.

По информации ведомства, ЧП произошло 23 августа около трех часов ночи в одном из частных домовладений станицы Гребенская. Отмечается, что 17-летняя подозреваемая на протяжении долгого времени испытывала неприязненные отношения к старшей сестре, с которой они проживали вместе с родителями.

«В ходе ссоры подозреваемая нанесла сестре несколько ножевых ранений, а также нанесла удары ножом своей матери, пытавшейся заступиться за старшую дочь», — говорится в сообщении. 27-летняя и 53-летняя женщины скончались на месте. Где находился на момент убийства отец девушки, не уточняется.

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Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России («Убийство двух или более лиц»). Следствие проводит проверку, несовершеннолетней подозреваемой назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

18 августа в одном из жилых домов в Патрикеево Ульяновской области были найдены тела 66-летного мужчины, 69-летней и 42-летней женщин, а также двух малолетних детей четырех лет. В 500 метрах от дома, где произошло убийство, возле вышки одной из сотовых компаний обнаружили тело подростка. По предварительной версии, 16-летний юноша зарубил топором мать с двумя детьми, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство. Возбуждено уголовное дело. Мальчик мог расправиться с родственниками в связи с длительными неприязненными отношениями либо по причине психического расстройства.

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