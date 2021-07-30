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Гражданин США отрезал голову дочери дипломата

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Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Дочь высокопоставленного пакистанского дипломата, работавшего в Южной Корее и Казахстане, найдена в Исламабаде с отрезанной головой, передает агентство Reuters.

В убийстве 27-летней Нур Мукадам подозревают ее бывшего возлюбленного Захира Джафара — гражданина США, имеющего пакистанские корни.

Согласно данным полиции, Джафар вместе с приятелями заманил женщину к себе домой, где истязал ее на протяжении двух дней, а затем убил. Он охарактеризовал произошедшее как месть за измену.

Убийство Мукадам послужило причиной массовых митингов против домашнего насилия, прошедших в ряде городов Пакистана, а также среди пакистанской диаспоры в Канаде и США.

«Социальный статус семей убитой и убийцы, возможные последствия этого дела для исламабадской элиты, все это, конечно, привлекает внимание к делу», — сообщил в интервью газете Gulf News доцент Лахорского университета управления Нида Кирмани.

По данным организации Human Rights Watch, около 90 процентов пакистанских женщин регулярно сталкиваются с теми или иными проявлениями домашнего насилия.

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