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В Афганистане неизвестные убили сто мирных жителей

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Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Неизвестные убили более ста мирных жителей в районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) Афганистана, передает местный телеканал Tolo News.

«Жестокие террористы по приказу своих боссов из Пенджаба (Пакистан) устроили нападение на дома ни в чем не повинных афганцев в некоторых участках Спин-Болдака, разграбили дома и убили сотню невинных людей», — рассказал представитель МВД Мирваис Станекзай.

Афганское правительство обвинило в гибели людей боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России), которые захватили власть в районе. Пресс-секретарь Минобороны Афганистана Рохулла Ахмадзай заявил, что талибы неоднократно грабили дома местных жителей и государственные учреждения, разрушали инфраструктуру городов и убивали граждан.

Представитель «Талибана» Забиулла Муджахед отверг обвинения в адрес движения.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод военного контингента. В стране активизировались силы «Талибана», боевики начали захватывать обширные территории. Муджахед заявлял, что движение захватило и удерживает 90 процентов границ Афганистана. Под полным контролем находятся границы с Ираном, Туркменией, Таджикистаном и Узбекистаном.

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