Родственники забили девочку насмерть за отказ снять джинсы во время молитвы

Подросток из религиозной индийской семьи умерла в результате домашнего насилия, спровоцированного отказом снять джинсы. Соответствующий материал публикует BBC.

Избиение произошло в северном штате Уттар-Прадеш в деревне Савреджи Харг. Мать 17-летней Нехи Пасван (Neha Paswan) рассказала, что ее дед и дядя насмерть избили девочку палками после спора из-за ее внешнего вида. «Она соблюдала дневной религиозный пост. Вечером дочь надевала джинсы и топ и выполняла свои молитвенные ритуалы. Когда бабушка и дедушка раскритиковали ее одежду, Неха возразила, сказав, что не снимет джинсы и продолжит их носить», — отметила Шакунтала Деви Пасван (Shakuntala Devi Paswan).

Спор обострился, и это привело к насилию. По словам женщины, когда ее дочь лежала без сознания, члены семьи вызвали машину, сказав, что повезут ее в больницу. «Они не разрешили мне ехать с ними, поэтому я предупредила других родственников и попросила их поехать районную больницу. Однако они не обнаружили там мою дочь», — добавила Пасван.

На следующее утро знакомые сообщили женщине, что на мосту возле реки Гандак они увидели тело девушки. Вскоре на место приехала полиция, и расследование показало, что это была 17-летняя Пасван.

Местные органы возбудили дело об убийстве и уничтожении улик против десяти человек, включая бабушку и дедушку погибшей, дядюшек, тетушек, двоюродных братьев и сестер, а также водителя автомобиля. Обвиняемые пока не сделали публичных заявлений.

В материале отмечается, что женщины и девушки в маленьких городах и сельских районах Индии живут в условиях жестких ограничений: главы деревень или патриархи семей часто диктуют, что им носить, куда идти и с кем разговаривать. Любая оплошность подлежит наказанию, поэтому бытовое насилие является серьезной проблемой в стране.

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