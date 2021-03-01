Россиянин носил женскую юбку и был убит табуретом

Жителя Рязанской области избили до смерти из-за склонности носить женскую одежду. Информация появилась на сайте региональной прокуратуры.

Происшествие случилось в Михайлове. В одном из жилых домов города двое мужчин набросились на потерпевшего во время распития алкогольных напитков. Причиной агрессии стало появление последнего на улице в юбке: преступники сочли такое поведение неадекватным.

Россиянин никак не отреагировал на претензии обидчиков, вследствие чего они начали наносить ему телесные увечья ногами и руками, а также табуретом и ножкой от стула. В результате мужчина был убит.

Обвиняемыми по делу стали жители Саратова и Скопина, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В декабре 2020 года российский манекенщик пожаловался на увольнение за Instagram-сторис в женских образах. Дмитрий Вешутов заявил, что владелец петербургского модельного агентства More Model Management Александр Ленский в одностороннем порядке расторг контракт. По его словам, после публикации нескольких видеозаписей, где он переодевался в девушку, ему написал Ленский со словами: «Я не позволю никому порочить репутацию агентства, тем более таким способом».