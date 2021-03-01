Забитого насмерть табуретом за ношение юбки россиянина звали Александр Пушкин

Забитого насмерть табуретом за ношение юбки звали Александр Сергеевич Пушкин. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

46-летний погибший житель города Михайлов Рязанской области был полным тезкой русского поэта и писателя. Убийство произошло в частном доме, где компания из трех человек употребляла спиртное на протяжении нескольких недель.

На допросе двое обвиняемых рассказали, что причиной расправы стала юбка, в которой погибший ходил по городу. По предварительной версии, Пушкину просто нечего было носить.

Ранее 1 марта сообщалось, что собутыльники сначала ногами и руками избили потерпевшего, а затем добивали табуретом и ножкой от стула.