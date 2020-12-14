Фанат каблуков и платьев нашел объяснение мужественности женской одежды

Блогер выступил в защиту мужчин, которым нравится женственный стиль, после массовой критики обложки Vogue с фотографией певца Гарри Стайлса в платье. Соответствующий материал публикует Daily Star.

У Марка Брайана (Mark Bryan) более 267 тысяч подписчиков в Instagram, и почти на каждом снимке мужчина позирует в женской одежде, в частности в мини-юбках и туфлях на шпильках. Герой материала описывает себя как «гетеросексуального женатого парня», который любит автомобили Porsche, красивых женщин, а также юбки и каблуки».

По его мнению, мужественность не определяется выбором одежды. Лояльное отношение подписчиков к его стилю он аргументировал так: «Я думаю, что меня так приняли, потому что я не позволяю своей одежде определять меня. Я не изменюсь, надев брюки или юбку. Меняется только одежда».

Брайан убежден, что носить то, что хочется, не боясь критики, — это и есть признак мужественности. Блогер надеется, что его творчество, а также фотосессия Vogue с участием Стайлса помогут людям избавиться от предубеждений насчет кроссдрессинга (cross-dressing — ношение одежды или аксессуаров, которые в обществе ассоциируются с противоположным полом — прим. «Ленты.ру»).

«Я хотел бы, чтобы каждый мог носить то, что ему нравится, не опасаясь, что на него что-то навесят: будь это женщина в мужской одежде или парень в женской одежде. Кто знает? Может, я стану следующим мужчиной в юбке на обложке Vogue», — заключил герой материала.

В ноябре первый мужчина в платье на обложке Vogue вывел из себя читателей. Британский поп-исполнитель Гарри Стайлс снялся в платье модного дома Gucci и нарвался на критику со стороны пользователей, придерживающихся консервативных взглядов. Среди них — юрист Бен Шапиро и политическая активистка Кэндис Оуэнс.