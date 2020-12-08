В России мужчину-модель уволили за фото в женской одежде

Владелец петербургского модельного агентства More Model Management уволил мужчину за Instagram-сторис в женских образах. Соответствующий пост появился в аккаунте манекенщика.

Александр Ленский в одностороннем порядке расторг контракт с манекенщиком Дмитрием Вешутовым. По словам последнего, после публикации нескольких видеозаписей, где он переодевался в девушку, ему написал владелец агентства со словами: «Я не позволю никому порочить репутацию агентства, тем более таким способом».

В заявлении об увольнении Вешутова, опубликованном на странице More Model Management, указано, что манекенщик неоднократно нарушал контракт, опаздывал и пропускал запланированные кастинги и работу. Кроме того, в заявлении говорится, что парень самостоятельно общался с клиентами и публиковал в соцсетях записи о «нездоровом образе жизни». Вешутов, в свою очередь, отрицает претензии агентства и сообщает, что до своих сторис с переодеванием к нему ни разу не возникало вопросов со стороны работодателя.

Помимо этого, Александр Ленский потребовал от манекенщика удалить все публикации о конфликте и принести извинения. Досудебное уведомление с требованием Вешутов также разместил на своей странице в Instagram.

Как стало известно позднее, владелец агентства пообещал удалить пост с официальным заявлением компании, если модель согласится «переговорить» с ним.

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