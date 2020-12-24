Россияне оценили танцующих в мини-юбках мужчин

Мужчины начали массово публиковать ролики в женской одежде и запустили новый флешмоб в соцсети. Видео появились в различных TikTok-аккаунтах.

На размещенных кадрах молодые люди сначала позируют в шортах или брюках, затем переодеваются в мини-юбки и танцуют под песню Hai Phut Hon музыкальной группы Phao и диджея WACK.

Известно, что в общей сложности ролики с хештегом #femboy («Женственный парень») в социальной сети набрали больше 439 миллиона просмотров.

Русскоговорящие пользователи оценили видео блогера @brianbatesy, пост которого просмотрели почти два миллиона человек. «Мне нравится мужчина в юбке. Я в шоке!», «Это прекрасно», «Мне нравится этот тренд!», «Я все больше привыкаю к мысли, что мужчинам идут юбки», «Мне нравится, как порхает его юбка», «Кто-то объяснит, почему мне нравятся подобные видео?» — писали россияне в комментариях.

Ранее в декабре в рекламе Bershka снялся мужчина в юбке. Манекенщика сфотографировали в плиссированной мини-юбке, одна половина которой выполнена в черном цвете, а на вторую нанесен принт в клетку. Юзеры раскритиковали эту вещь.