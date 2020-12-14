Турист записал интимные видео со стюардессой и 15 школьницами и избежал тюрьмы

В Австралии осудили туриста, подставившего телефон под юбку стюардессе и 15 школьницам ради интимных фото и видео. Мужчине удалось избежать тюрьмы, сообщает 7news.com.au.

По данным таблоида, 49-летний австралиец начал съемку, когда летел из Голд-Коста в Сидней. Первой его жертвой стала бортпроводница: пассажиру удалось просунуть руку с телефоном под ее униформу и снять видео.

Далее, прилетев в город, турист направился в зоопарк Таронга, где сделал еще несколько записей — с участием школьниц. На странное поведение мужчины обратил внимание отец одной из девочек: он заметил, как к его 15-летней дочери, засмотревшейся на коал, подошел незнакомец и присел на землю.

«Он опустился на колени так, будто завязывал шнурки, а затем направил камеру в сторону ее интимных мест», — говорится в обвинительном заключении по делу туриста.

После этого отец подростка обратился к охраннику, который вызвал полицию, — но к тому моменту, когда в зоопарк прибыли сотрудники правоохранительных органов, обвиняемый успел записать видео еще с 14 девочками-подростками, которые шли на выставку слонов.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и приговорил к трем годам исправительных работ с условием последующего лечения у психиатра.

Ранее сообщалось, что европейские стюардессы массово занялись продажей откровенных фотографий в сети из-за сокращения рейсов во время пандемии коронавируса. Кроме того, девушки начали торговать на eBay своими подержанными колготками и нижним бельем.