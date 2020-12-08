Школьница выложила в Интернет интимные фото несовершеннолетней знакомой

17-летняя школьница выложила в Интернет интимные фото своей несовершеннолетней знакомой. По данному факту Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

Девушка решила «проучить» свою 14-летнюю знакомую, с которой состояла в конфликте. Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Старшеклассница отправила администратору одного из закрытых сообществ в социальной сети интимную фотографию знакомой. После чего снимки появились в сети.

Удалось выяснить, что фотографии опубликовал житель города Юрги, которому на тот момент было 22 года. В отношении старшеклассницы возбудили уголовное дело по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

Ранее в Московской области сотрудник одного из предприятий разоблачил коллегу-гея, разослав в рабочий групповой чат в WhatsApp скриншоты его переписок с мужчинами. Правозащитники на протяжении почти трех лет добивались возбуждения уголовного дела.