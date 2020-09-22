Россиянка случайно убила любовника во время секса

Жительница подмосковного Ногинска случайно убила любовника во время секса. Об этом сообщает издание «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию вызов поступил со станции скорой помощи, куда доставили 46-летнего мужчину. По данным медиков, россиянин скончался от черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием под оболочку головного мозга после удара тупым предметом в голову.

Правоохранители установили, что накануне россиянин находился дома у своей партнерши. Во время интимной близости она наотмашь ударила локтем погибшего в голову. Затем они легли спать, а утром женщина обнаружила, что ее сожитель скончался.

В настоящее время россиянка задержана, с ней проводятся следственные действия. Жительница Ногинска уже имела судимость по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

В июле 2019-го сообщалось, что в Санкт-Петербурге пара занялась сексом на подоконнике и случайно выпала с девятого этажа многоквартирного дома. По словам местной жительницы, мужчина и женщина выпали из окна вслед за телевизором. Позднее выяснилось, что мужчина выбросил из окна квартиры на девятом этаже кинескопный телевизор, а он упал на голову проходившей мимо женщины. От полученных травм она скончалась на месте.