Мужчина получил травму во время секса с 81-летним родственником и умер

Житель американского штата Техас умер из-за травм, полученных во время секса с 81-летним родственником. Об этом сообщает KCTV.

65-летний Крейг Ламелл (Craig Lamell) попал в больницу в ноябре 2019 года с серьезными травмами головы. Он рассказал полицейским, что его избили трое незнакомых мужчин, когда он гулял по велосипедной дорожке на юго-востоке Хьюстона. Ламелл не смог описать приметы грабителей и 2 декабря скончался.

Спустя несколько месяцев его родственник, 81-летний Алекс Бишоф (Alan Bischoff), был уволен с работы. После увольнения его бывший работодатель передал полиции подозрительные электронные письма, найденные на рабочем компьютере Бишофа. В одном из них мужчина рассказывал о сексуальной связи с Ламеллом, который, по его словам, интересовался садомазохизмом.

Согласно письмам Бишофа, в начале ноября Ламелл попросил избить его, после чего они вмести придумали историю про ограбление, чтобы объяснить происхождение травм. Бишофу предъявлены обвинения в нападении на члена семьи с отягчающими обстоятельствами. Степень родства Бишофа и Ламелла не уточняется.

В 2018 году сообщалось, что британский миллионер сознался в непредумышленном убийстве любовницы во время секса. Мужчина утверждал, что она погибла в результате травм, которые были причинены по обоюдному согласию.

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