Миллионер сознался в убийстве любовницы во время секса

Британский миллионер сознался в непредумышленном убийстве любовницы во время секса. Об этом сообщает издание The Independent.

В октябре 2016 года 40-летний предприниматель Джон Броэдхерст (John Broadhurst), сделавший состояние на строительном бизнесе, бросил беременную жену и ушел к 26-летней Натали Конноли (Natalie Connolly). Спустя три месяца девушка погибла у него дома. По показаниям сотрудников скорой помощи, которые констатировали смерть, миллионер страдал от похмелья и был не особенно взволнован произошедшим.

Перед смертью Конноли получила 40 различных травм, в том числе перелом глазницы и повреждения внутренних органов. Броэдхерст заявил, что причинил их во время секса по обоюдному согласию. По словам знакомых девушки, она действительно рассказывала им об интересе к БДСМ.

Сторона обвинения придерживалась иной версии, пишет BBC News. По другим данным, миллионер решил «проучить» девушку, когда узнал, что она познакомилась с другим мужчиной и общается с двумя бывшими партнерами. Во время убийства он был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и не совладал с собой.

На суде Броэдхерст согласился, что не вызвал экстренные службы и оставил раненую любовницу без присмотра, хотя было очевидно, что она может умереть от травм. Сторона обвинения приняла его признание и заменила первоначальные обвинения в убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений более легким обвинением в непредумышленном убийстве. Ожидается, что приговор будет вынесен 17 декабря.

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