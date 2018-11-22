Престарелую доминатрикс обнаружили мертвой в собственном доме с подземельем

В Великобритании умерла одна из самых известных доминатрикс мира — 56-летняя Коулла Какоулли (Koulla Kakoulli). Об этом сообщает издание Daily Mail.

Женщина, работавшая под псевдонимом Госпожа Дометрия (Mistress Dometria), скончалась в августе, однако журналисты рассказали о ее смерти только сейчас. Какоулли нашли лежащей на полу спальни в черных шортах и топе. Под ее левой ноздрей были следы белого порошка. В комнате сильно пахло хлоркой, следствие предполагает, что она потеряла сознание во время уборки.

Свою квартиру в Брайтоне, в которой она принимала клиентов, женщина называла «эротичным будуаром». Одна из комнат была полностью переоборудована для работы, Какоулли нарекла ее «подземельем». Она снималась в нескольких тематических фильмах и появлялась на обложках любительских журналов, посвященных БДСМ. Госпожа Дометрия считалась одной из самых суровых в мире доминатрикс, своего рода легендой.

Помимо этой деятельности, она профессионально занималась бодибилдингом и выступала на международном уровне. У нее осталось пять детей, недавно Какоулли стала бабушкой.

Коронер Вероника Гамильтон-Дили (Veronica Hamilton-Deeley) назвала Какоулли «экстраординарной женщиной» и отметила, что причина ее смерти остается «загадкой». Однако она добавила, что не может исключать употребление стероидов и занятия бодибилдингом одними из самых вероятных факторов, вызвавших аритмию, из-за которой скончалась доминатрикс.

Коронер также заявила, что, несмотря на регулярные тренировки и диету, Какоулли так и не смогла отказаться от наркотиков. В ее организме обнаружили четыре вида тяжелых веществ. Доминатрикс страдала от астмы, ее сердце было увеличено в размерах, также она принимала стероиды.

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