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Российская школьница прикинулась взрослой и соблазнила полицейского

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Новосибирской области восьмиклассница прикинулась взрослой, познакомилась в интернете с 23-летним полицейским и соблазнила его. Теперь в отношении молодого человека началась проверка Следственного комитета, пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что 15-летняя девочка из небольшого села под Новосибирском плохо училась и даже оставалась в восьмом классе на второй год. При этом она решила найти себе в интернете парня: для этого сделала несколько фотографий в макияже, на которых она выглядела старше, и соврала о своем возрасте, прибавив себе четыре года.

По словам односельчан, участковый полицейский не знал о возрасте девушки. При этом он пригласил ее к себе домой, где у них произошла интимная близость. Однако сохранить отношения в тайне не удалось, и теперь россиянину грозят серьезные проблемы.

Сам полицейский их роман не комментирует.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 69-летнего депутата думы Байкаловского сельского поселения Владимира Барыкина арестовали по делу о совращении 15-летней школьницы. Отмечалось, что он был задержан с поличным при совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

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