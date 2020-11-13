69-летнего депутата поймали с поличным за совращением 15-летней школьницы

В Свердловской области арестовали депутата думы Байкаловского сельского поселения 69-летнего Владимира Барыкина по делу о совращении 15-летней школьницы. Об этом сообщает «КП».

По данным газеты, мужчине вменяется статья о развратных действиях, совершенных в марте 2019 года на территории его автопредприятия. Дело против него было возбуждено 12 ноября этого года.

Барыкин был задержан с поличным при совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней, указывает «МК». Школьница воспитывается в полной благополучной семье, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит.

На время следствия депутат помещен в ИК-13 Нижнего Тагила. Против него готовы подать заявления родители еще нескольких пострадавших.

Барыкин в сентябре 2017 года в четвертый раз избрался в думу Байкаловского сельского поселения. Он входит в комиссию по социальным вопросам и благоустройству.