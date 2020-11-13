Дочери обвиненного в изнасиловании детей священника вынесли приговор

В Оренбургской области суд приговорил дочь обвиняемого в педофилии священника Николая Стремского к четырем годам лишения свободы условно. Об этом сообщает ТАСС.

Ее супругу суд назначил три года условно. По версии следствия, в августе 2018 года пара заперла троих несовершеннолетних в гараже и долгое время не выпускала, так как те хотели сбежать из дома священника. Дочь священника и ее мужа признали виновными в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что под суд отдали самого священника. Николая Стремского обвинили по семи статьям УК РФ: 117 («Истязание»), 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 133 («Понуждение к действиям сексуального характера»), 135 («Развратные действия»), 151 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Следствие считает, что с 1999 по 2019 год он развращал и насиловал опекаемых и удочеренных им несовершеннолетних. Потерпевшими по делу признаны 11 детей.