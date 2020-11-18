Обвиненный в совращении 15-летней школьницы российский депутат избежал СИЗО

В Екатеринбурге Свердловский областной суд отменил решение суда первой инстанции об аресте 69-летнего депутата Владимира Барыкина, обвиненного в совращении 15-летней школьницы. Об этом в среду, 18 ноября, сообщает издание Znak.

Депутата Байкаловского сельского поселения выпустили из под стражи. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Барыкину вменяется преступление по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней»), по которой ему грозит до 20 лет лишения свободы.

13 ноября сообщалось, что депутат был арестован по обвинению в развратных действиях, совершенных в марте 2019 года на территории его автопредприятия. Обвиняемый был задержан с поличным при совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Дело против него было возбуждено 12 ноября этого года. Отмечалось, что потерпевшая школьница воспитывается в полной благополучной семье, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит.

Сразу после ареста Барыкин был помещен в СИЗО. Против него готовы подать заявления родители еще нескольких пострадавших. В сентябре 2017 года он в четвертый раз избрался в думу Байкаловского сельского поселения. Там Барыкин входит в комиссию по социальным вопросам и благоустройству.