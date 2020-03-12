Россиянин залез в телефон коллеги-гея и разослал его переписки с мужчинами

В Мытищах Московской области сотрудник одного из местных предприятий разоблачил коллегу-гея, разослав в рабочий групповой чат в WhatsApp скриншоты его переписок с мужчинами. Правозащитники на протяжении почти трех лет добивались возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает ЛГБТ-группа «Стимул» на своей странице в Facebook.

Слив подробностей личной жизни Дмитрия произошел в сентябре 2017 года. Мужчина забыл телефон в раздевалке. Другой сотрудник предприятия нашел телефон Дмитрия и отнес его в комнату мастеров, один из которых, предположительно, воспользовался тем, что гаджет не был заблокирован, чтобы залезть в него. Он прочитал переписку коллеги с мужчинами и посмотрел интимные фотографии, после чего сделал скриншоты и разослал их в чат смены.

После того как коллеги Дмитрия узнали о его сексуальной ориентации, мужчина обратился в Следственный комитет, однако в возбуждении уголовного дела ему неоднократно отказывали. Следователи даже не попытались установить личность разославшего интимные подробности жизни Дмитрия в групповой чат, мотивируя это тем, что, поскольку его телефон заблокирован не был, то «лицо, которое получило свободный доступ к содержанию его сообщений, имело основания полагать, что он, как один из участников переписки, не возражает против его распространения».

Юристы ЛГБТ-группы несколько раз обжаловали решение следствия в прокуратуру и суды, заявляя о неполноте расследования и необъективности. В результате им удалось добиться возбуждения уголовного дела по статье 137 («Незаконное распространение сведений о частной жизни лица без его согласия») и статье 138 УК («Нарушение тайны переписки»). Однако, отмечают правозащитники, сроки давности привлечения к ответственности уже истекли, а личность злоумышленника так и не была установлена. Несмотря на это, они рассчитывают на компенсацию морального вреда, причиненного Дмитрию разглашением сведений о личной жизни.

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