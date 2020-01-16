Обвиненная в причастности к ЛГБТ российская учительница обратилась в полицию

Учительница из Брянской области подала заявление в полицию на мать ученика, которая в соцсетях заподозрила ее в причастности к ЛГБТ. Об этом сама учительница рассказала «Газете.Ru».

По мнению педагога, женщина нарушила статью 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

15 января сообщалось, что жительница Брянской области в соцсетях потребовала уволить учительницу русского языка из школы в селе Бежики из-за ее сексуальной ориентации. Мать ученика этой школы обвинила ее в лесбиянстве из-за публикации в соцсетях.

Поводом для обвинений стала сториз преподавательницы в Instagram, в котором она изображена на фотографии с другой девушкой. Педагог задавалась вопросом, что станет лучшим подарком для девушки в годовщину отношений.

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