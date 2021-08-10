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Американскую школу заблокировали после сообщений о вооруженном человеке внутри

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Фото: Gaelen Morse / Reuters

Одну из школ округа Хокинс в американском штате Теннесси заблокировали после сообщений о том, что на ее территории заметили вооруженного человека. Об этом пишет CNN.

В 8:00 по местному времени (около 16:00 по Москве) на территории кампуса увидели человека с оружием. Сразу после этого администрация учебного заведения начала эвакуировать учеников. По последним данным, они покидают школу на автобусах.

РИА Новости со ссылкой на местных медиков уточняет, что на место прибыли машины скорой помощи. Они увезли несколько пострадавших. При этом о стрельбе не сообщается.

Кроме того, после этого были заблокированы несколько других школ поблизости.

В США остро стоит проблема владения оружием. По мнению некоторых политиков и экспертов, закон, регулирующий владение оружием, следует ужесточить, поскольку это приводит к массовым расстрелам. По некоторым данным, в среднестатистический день в стране погибают от пуль около 100 человек. Для американского резидента вероятность быть застреленным примерно в 25 раз выше, чем в других развитых стран.

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