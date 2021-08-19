В США работник завода открыл стрельбу и убил двух женщин

В американском штате Индиана работник завода открыл огонь по коллегам и убил двух женщин. Об этом сообщает NBC News.

Стрельба произошла в городе Франкфурт на северо-востоке США, на автостоянке около завода, выпускающего автомобильные кресла. После атаки мужчина сел в машину и попытался скрыться, но его быстро задержала полиция.

Местный шериф Ричард Келли (Richard Kelly) подтвердил, что преступника арестовали. «Мы смогли остановить его в течение примерно 45 секунд или минуты после того, как он покинул учреждение», — заявил он. На данный момент следствие устанавливает мотивы нападавшего.

10 августа сообщалось, что одну из школ округа Хокинс в американском штате Теннесси заблокировали после сообщений о том, что на ее территории заметили вооруженного человека. Сразу после этого администрация учебного заведения начала эвакуировать учеников. Кроме того, после этого были заблокированы несколько других школ поблизости.