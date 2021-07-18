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Мужчина устроил стрельбу на стадионе в США

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Mitchell Layton/Getty Images
Четыре человека пострадали при стрельбе на стадионе в Вашингтоне

В Вашингтоне четыре человека пострадали на стадионе National Park. Об этом местное отделение полиции сообщило в своем Twitter.

По данным ведомства, стрельбу устроил неизвестный мужчина. Он открыл огонь по двум людям, данных об их состоянии нет. Выяснилось, что еще два человека самостоятельно обратились за помощью. Причины нападения пока неизвестны.

«Ведется активное расследование. По предварительным данным, в настоящее время угрозы нет», — говорится в публикации.

Стрельба произошла во время матча между командами San Diego Padres и Washington Nationals. Игру приостановили, зрители покинули стадион.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Вашингтоне погиб ребенок, пострадали пятеро взрослых. Ранения получила шестилетняя девочка, она умерла в больнице. Также ранения получили трое мужчин и две женщины, их жизни ничто не угрожает. Причины стрельбы неизвестны.

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