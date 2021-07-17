Ребенок погиб в ходе стрельбы в США

Ребенок погиб, еще пятеро взрослых пострадали в ходе стрельбы в Вашингтоне, округ Колумбия, США. Об этом в субботу, 17 июля, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в юго-западной части города около 23:00 по местному времени. Получившую ранения 6-летнюю девочку доставили в больницу, однако позже она скончалась. Также ранения получили три мужчины и две женщины, их жизням ничто не угрожает.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и ищет подозреваемых. Как пояснил заместитель начальника управления полиции Вашингтона Эшан Бенедикт, задержаний в связи с данным инцидентом пока не производилось.

Причины случившегося пока также неизвестны.

Ранее в июле сообщалось, что губернатор американского Нью-Йорка Эндрю Куомо ввел в штате режим чрезвычайной ситуации из-за всплеска насилия с применением огнестрельного оружия. По его мнению, объявление ЧС позволит властям штата уделить этим преступлениям «полное внимание и использовать необходимые ресурсы».