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Ребенок погиб в ходе стрельбы в США

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Фото: Carey L. Biron / Reuters
Шестилетний ребенок погиб в ходе стрельбы в Вашингтоне

Ребенок погиб, еще пятеро взрослых пострадали в ходе стрельбы в Вашингтоне, округ Колумбия, США. Об этом в субботу, 17 июля, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в юго-западной части города около 23:00 по местному времени. Получившую ранения 6-летнюю девочку доставили в больницу, однако позже она скончалась. Также ранения получили три мужчины и две женщины, их жизням ничто не угрожает.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и ищет подозреваемых. Как пояснил заместитель начальника управления полиции Вашингтона Эшан Бенедикт, задержаний в связи с данным инцидентом пока не производилось.

Причины случившегося пока также неизвестны.

Ранее в июле сообщалось, что губернатор американского Нью-Йорка Эндрю Куомо ввел в штате режим чрезвычайной ситуации из-за всплеска насилия с применением огнестрельного оружия. По его мнению, объявление ЧС позволит властям штата уделить этим преступлениям «полное внимание и использовать необходимые ресурсы».

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