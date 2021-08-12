Смертельная перестрелка произошла в британском Плимуте

Предварительно 5 человек погибли в результате перестрелки в Плимуте, сообщает Sky News

Несколько человек погибли в результате стрельбы в британском городе Плимут. Об этом сообщает Sky News.

Смертельная перестрелка произошла в районе Кейхэм. Сообщение о стрельбе экстренные службы получили в 18:12 по местному времени (20:12 по московскому). По предварительной информации, стрелявший скончался. Отмечается, что власти не связывают произошедшее с терроризмом.

На место происшествия были направлены автомобили, вертолеты скорой помощи, а также десятки полицейских машин, установлено оцепление.

3 августа неизвестный устроил стрельбу на остановке транспорта, которая является частью комплекса Минобороны США. В ходе происшествия пострадали несколько человек.