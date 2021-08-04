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Раскрыты подробности инцидента со стрельбой у Пентагона

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Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) раскрыло подробности инцидента со стрельбой у Пентагона. Об этом сообщает Bloomberg.

Напавший накануне на офицера охраны Минобороны был вооружен ножом, а отобрав оружие у полицейского, покончил с собой.

Отмечается, что утром накануне мужчина напал на офицера, едва выйдя из автобуса, пришедшего к зданию Пентагона. У нападавшего был нож, он серьезно ранил офицера Джорджа Гонсалеса, который позже скончался.

3 августа неизвестный открыл огонь на остановке транспорта, которая является частью комплекса Минобороны. В ходе происшествия пострадали несколько человек. Позднее в охране Минобороны США объявили об устранении угрозы на месте стрельбы.

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