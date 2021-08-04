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Пентагон подтвердил гибель сотрудника полиции в результате стрельбы

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Фото: Carlos Barria / Reuters

В результате стрельбы около здания Минобороны США скончался офицер полиции. Его гибель подтвердили в Пентагоне, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Ллойда Остина.

Министр обороны США выразил соболезнования семье, близким, а также коллегам погибшего сотрудника охраны Пентагона. Смерть полицейского также подтвердил сенатор Марк Уорнер в своем Twitter-аккаунте.

Как сообщает The Associated Press, расследованием занимается Федеральное бюро расследований (ФБР). В бюро отметили, что в настоящее время нет постоянной угрозы для общественности, однако отказались называть возможный мотив нападавшего.

3 августа неизвестный открыл огонь на остановке транспорта, которая является частью комплекса Минобороны. В ходе происшествия пострадали несколько человек. Позднее в охране Минобороны США объявили об устранении угрозы на месте стрельбы.

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