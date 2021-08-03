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Охрана Пентагона объявила об устранении угрозы на месте стрельбы

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Фото: Kevin Wolf / AP

В охране Минобороны США объявили об устранении угрозы на месте стрельбы возле Пентагона. Об этом сообщает РИА Новости.

«Место происшествия в безопасности, но все еще остается активным местом преступления», — подчеркнули в Twitter-аккаунте службы охраны, отметив, что оцепление со здания военного ведомства снято. Местных жителей призвали по возможности избегать поездок в район, где произошел инцидент.

Ранее стало известно, что в ходе происшествия пострадали несколько человек. Сообщалось, что в здании ведомства была введена процедура блокировки после того, как некто открыл огонь на остановке транспорта, которая является частью комплекса Минобороны.

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