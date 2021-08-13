Жертвой стрельбы в Великобритании стала пятилетняя девочка

Пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы, которая произошла в британском Плимуте. Об этом сообщает газета The Times.

Как рассказала изданию проживающая рядом женщина, стрелок ворвался в один из домов, после чего застрелил пятилетнюю девочку и ее мать, передает РИА Новости. После этого он скрылся с места преступления, ранив или убив двух местных жителей, которые выгуливали собак.

Городской депутат Джонни Мерсер заявил, что стрельба не связана с терроризмом. По информации The Guardian, причиной стрельбы стал семейный конфликт. Daily Mail сообщает, что среди погибших несколько родственников стрелявшего мужчины, в том числе его мать.

О перестрелке в британском Плимуте сообщалось ранее. На место происшествия были направлены автомобили, вертолеты скорой помощи, а также десятки полицейских машин, установлено оцепление.