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Жертвой стрельбы в Великобритании стала пятилетняя девочка

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Marcin Nowak / Keystone Press Agency
Пятилетняя девочка погибла в результате стрельбы в британском Плимуте

Пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы, которая произошла в британском Плимуте. Об этом сообщает газета The Times.

Как рассказала изданию проживающая рядом женщина, стрелок ворвался в один из домов, после чего застрелил пятилетнюю девочку и ее мать, передает РИА Новости. После этого он скрылся с места преступления, ранив или убив двух местных жителей, которые выгуливали собак.

Городской депутат Джонни Мерсер заявил, что стрельба не связана с терроризмом. По информации The Guardian, причиной стрельбы стал семейный конфликт. Daily Mail сообщает, что среди погибших несколько родственников стрелявшего мужчины, в том числе его мать.

О перестрелке в британском Плимуте сообщалось ранее. На место происшествия были направлены автомобили, вертолеты скорой помощи, а также десятки полицейских машин, установлено оцепление.

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Предыстория: Смертельная перестрелка произошла в британском Плимуте
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