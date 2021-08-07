Во Франции мужчина открыл стрельбу по полицейским

Мужчина во французском городе Сент-Этьене открыл огонь по сотрудникам полиции, сообщает радиостанция France Bleu.

В субботу, 7 августа, сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о двух предполагаемых нарушителях. Однако точная причина вызова полицейских не уточняется. По прибытии на место правоохранителями были обнаружены двое мужчин, сидящие в автомобиле. Один из них был задержан сразу, а другой попытался сбежать.

Мужчина спрятался во дворе одного из домов за кустом и открыл огонь по стражам порядка. Полицейские не пострадали, однако мужчина был серьезно ранен в живот и ногу. На него надели наручники, а затем вызвали скорую помощь.

Ранее сообщалось, что несколько человек разгромили стоянку полицейского управления в пригороде Парижа. Атака произошла в ночь на 26 апреля во французском регионе Рюнжи. Вандалы повредили 14 транспортных средств. Они облили их краской, перевернули на бок одну из машин и подкинули на место происшествия несколько свиных голов. Никто из участников акции не был задержан.