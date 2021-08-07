Мир
 
Последние новости
Иностранные эксперты оценили отказ ОБСЕ посетить выборы в России
Бомбардировщики B-52 США нанесли авиаудары по талибам в Афганистане
Президент Абхазии оценил роль России в событиях 2008 года
Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в ОПК
Москвичка пожаловалась на наркоманов в подъезде и получила совет 
Выброс нефти с греческого танкера произошел в Черном море под Новороссийском
Великий князь дома Романовых и его избранница подали заявление в московский ЗАГС 
Ученые нашли способ предсказать тяжелую форму коронавируса
Глава чешского МИД назвал условие улучшения отношений между Прагой и Москвой
Кабаева объяснила первое за 25 лет поражение России в художественной гимнастике
Новости партнеров
Прослушать новость

Во Франции мужчина открыл стрельбу по полицейским

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: SARAH MEYSSONNIER / Reuters

Мужчина во французском городе Сент-Этьене открыл огонь по сотрудникам полиции, сообщает радиостанция France Bleu.

В субботу, 7 августа, сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о двух предполагаемых нарушителях. Однако точная причина вызова полицейских не уточняется. По прибытии на место правоохранителями были обнаружены двое мужчин, сидящие в автомобиле. Один из них был задержан сразу, а другой попытался сбежать.

Мужчина спрятался во дворе одного из домов за кустом и открыл огонь по стражам порядка. Полицейские не пострадали, однако мужчина был серьезно ранен в живот и ногу. На него надели наручники, а затем вызвали скорую помощь.

Ранее сообщалось, что несколько человек разгромили стоянку полицейского управления в пригороде Парижа. Атака произошла в ночь на 26 апреля во французском регионе Рюнжи. Вандалы повредили 14 транспортных средств. Они облили их краской, перевернули на бок одну из машин и подкинули на место происшествия несколько свиных голов. Никто из участников акции не был задержан.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Неизвестные со свиными головами разгромили полицейские машины
Сотруднице полиции перерезали горло под Парижем
Нападение на сотрудницу полиции под Парижем признали терактом