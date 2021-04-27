Неизвестные со свиными головами разгромили полицейские машины

Несколько человек разгромили стоянку полицейского управления в пригороде Парижа. Об этом сообщает Le Parisien.

Атака произошла в ночь на 26 апреля во французском регионе Рюнжи. Вандалы повредили 14 транспортных средств. Они облили их краской, перевернули на бок одну из машин и подкинули на место происшествия несколько свиных голов. Никто из участников акции не был задержан.

Le Parisien также отмечает, что поврежденные машины были приготовлены для утилизации, поэтому ущерб от действий нападавших минимален. Однако местные службы безопасности не относятся к инциденту легкомысленно. «Власть снова попирается в контексте ненависти к полицейским, которая становится обычным явлением», — отмечают члены полицейского профсоюза «Альянс 94».

По данным расследования, нападавшие проникли на территорию стоянки через дыру в заборе. Полиция предполагает, что это группа подростков. Это первый случай нападения на парковку служб безопасности в Рюнжи. Связь инцидента с недавним террористическим актом в Рамбуйе устанавливается.

23 апреля сотруднице полиции перерезали горло в коммуне Рамбуйе под Парижем. Полиция застрелила нападавшего. Премьер-министр Франции Жан Кастекс признал нападение терактом.