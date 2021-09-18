Беспилотник по ошибке сбросил посылку с наркотиками на школьный двор

В США совершавший «доставку» в тюрьму дрон по ошибке сбросил посылку на школьный двор

В американском округе Брансуик, штат Вирджиния, совершавший «доставку» в тюрьму беспилотник ошибочно сбросил пакет с контрабандой на школьный двор. Об этом сообщает FOX 11.

По словам очевидца, подозрительный черный пакет упал около 8:24 утра по местному времени. Вскоре после этого на парковку детского учреждения въехал небольшой седан темного цвета, а находящийся внутри человек забрал дрон. Посылку забрали прибывшие на место правоохранительные органы.

Выяснилось, что внутри было спрятано несколько фунтов марихуаны, табака, три сотовых телефона и зажигалка с USB. По мнению специалистов, посылка предназначалась для обитателей исправительного центра Лоуренсвилля. В настоящее время полиция проводит совместное расследование с Целевой группой по наркотикам Департамента исправительных учреждений Вирджинии.

В 2016 году беспилотный летательный аппарат привез заключенному тюрьмы в датском городе Нюберг набор предметов, необходимых для совершения побега. Ночью 22 ноября надзиратели заметили дрон, поднимающийся к окну одной из камер на четвертом этаже тюрьмы. Аппарат успешно доставил груз и удалился в темноту. Контрабанду немедленно изъяли. В посылке были обнаружены два мобильных телефона, лезвие пилы и другие вещи, которые могут быть полезны при попытке побега из тюрьмы.