Талибы отказались бороться с отмыванием денег

Подразделение Центрального банка Афганистана «Центр анализа финансовых операций и отчетов» (FinTRACA) остановило работу после того, как «Талибан» (организация запрещена в России) отключил его от международного сервера. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четырех сотрудников ведомства. Прекращение обмена информацией о незаконных операциях с международным сообществом поспособствует выходу страны из мировой финансовой системы, считают эксперты.

FinTRACA предоставлял данные о отмывании денег и финансировании терроризма в Афганистане аналогичным госорганам в других странах, включая Великобританию и США. На сайте подразделения указано, что главной его мишенью с момента начала работы был «Талибан». Обмен информацией происходил в том числе через сервис неформального международного объединения подразделений финансовой разведки «Эгмонт», которое насчитывает более 160 участников. 15 августа, когда талибы взяли Кабул, FinTRACA был отключен от сервера организации. Таким образом талибы фактически отказались бороться с отмыванием денег.

В ООН заявили, что талибы получили сотни миллионов долларов от торговли наркотиками и из других незаконных источников до того, как захватили Афганистан. На веб-сайте FinTRACA «Талибан» до сих пор числится в качестве террористической группировки, которой запрещено вносить или снимать наличные в долларах. Члены организации входят в «контрольный список» лиц, чья деятельность представляет высокий риск для финансовой системы страны. Талибы призвали специалистов FinTRACA вернуться к работе, чтобы помочь возродить экономику страны, и пообещали не мстить им как бывшим оппонентам. Однако трое сотрудников сообщили, что часть персонала покинула Афганистан или скрывается от властей.

Эксперты предупреждают, что прекращение работы подразделения финансовой разведки может сократить связи Афганистана с международным сообществом и зарубежными кредиторами. Коммуникация с ними уже затруднена санкциями против «Талибана» со стороны западных организаций и США. «До захвата власти талибами Афганистан уже считался страной с повышенными [экономическими] рисками почти всеми мировыми финансовыми институтами. Теперь, когда Центральный банк возглавляют неизвестные лица, подразделение финансовой разведки не функционирует, текущие активы правительства заморожены ООН, а ключевые [политические] фигуры [«Талибана»] объявлены террористами в США, я ожидаю, что иностранные финансовые учреждения будут действовать крайне осторожно», — сказал основатель компании по анализу рисков Sigma Ratings Стюарт Джонс.

За 15 лет существования FinTRACA собрал информацию о тысячах подозрительных операций на территории страны и помог привлечь к ответственности многих контрабандистов и лиц, содействующих преступным группировкам. После прекращения работы ведомства местные банки опасаются, что статус Афганистана будет понижен межправительственной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), что еще больше ослабит связь афганской экономики с глобальной финансовой системой.

Тем не менее ЦБ частично продолжил работу при талибах. Его новый глава Мохаммад Идрис недавно встретился с представителями коммерческих банков, после чего правительство выдало им ограниченный объем ликвидных средств. Кроме того, ЦБ издал директивы по контролю над дефицитными долларами, приказав банкам выдавать денежные переводы только в местной валюте — афгани.